Kanton Schwyz baut neue Verbindungsstrasse bei Schwyzerbrugg

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz baut ab dem 8. April die neue Verbindungsstrasse "Untere Moosstrasse" zwischen Schwyzerbrugg und Bennau. Ab der Fertigstellung 2027 soll der Baustellenverkehr der Sanierung der H8 darüber geführt werden.

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(Keystone-SDA) Für jenes Grossprojekt bewilligte der Schwyzer Kantonsrat 2023 eine Ausgabe von 123 Millionen Franken. Bisher wurden diverse Vorbereitungsarbeiten ausgeführt, wie es in einer Mitteilung der Schwyzer Staatskanzlei vom Dienstag hiess.

So wurde etwa die Obere Moosstrasse bereits verstärkt und saniert, um den zusätzlichen Baustellenverkehr aufnehmen zu können. Auch der Installationsplatz und das Bauleitungsbüro sind inzwischen eingerichtet.

Der nun folgende Neubau der Unteren Moosstrasse soll sicherstellen, dass schwere Lastwagen während der Bauzeit nicht durch den Weiler Schwzerbrugg fahren. Teil des Projekts ist auch eine Unterführung bei Leimloch, die unter dem Gleis der Südostbahn und der künftigen H8 hindurchführt.

Die Hauptarbeiten für den Ausbau der Verbindung zwischen Inner- und Ausserschwyz sollen im Frühling 2027 starten. Das Projekt betrifft den Abschnitt Dritte Altmatt Nord – Höli – Biberbrugg. Der Kanton Schwyz sieht gemäss Mitteilung eine Bauzeit von sechs Jahren vor. Schon nach vier Jahren soll die Teilstrecke zwischen Höli und Biberbrug in Betrieb gehen. Dies soll den Weiler Schwyzerbrugg vom Durchgangsverkehr entlasten, hiess es weiter.