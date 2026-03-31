Kantonspolizei Bern testet Online-Schalter

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern startet Anfang April mit ihrem Pilotprojekt "Online-Polizeiwache". Ein Online-Schalter soll den Gang zur Polizeiwache überflüssig machen. In einer ersten Phase richtet sich das Angebot an die französischsprachige Bevölkerung.

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(Keystone-SDA) Die Polizei testet die Online-Polizeiwache während eines Jahres, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Das Angebot soll die Effizienz steigern.

So sei beispielsweise beim Verlust eines Ausweisdokuments heute das Aufsuchen einer Polizeiwache nötig. Gerade in Randregionen könne das mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden sein, hiess es weiter.

Künftig können Anliegen wie etwa Auskünfte, Verlustmeldungen von offiziellen Dokumenten oder Strafanzeigen in einfachen Fällen über die bestehende nationale Plattform «ePolice» per Videoanruf erledigt werden. Die Termine müssen mindestens 24 Stunden im Voraus vereinbart werden.

https://www.suisse-epolice.ch/home