Kantonsrat heisst Hochwasserschutz an der Kleinen Emme gut

Der Kanton Luzern kann den Hochwasserschutz an der Kleinen Emme weiter ausbauen. Für Massnahmen im Gebiet Dietenei/Rütmatt in den Gemeinden Ruswil und Werthenstein hiess das Kantonsparlament einen Sonderkredit von 6,9 Millionen Franken mit 85 zu 23 Stimmen gut.

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(Keystone-SDA) Geplant sind mit den Massnahmen zusätzliche Uferschutzmassnahmen sowie die Instandstellung bestehender Infrastruktur entlang der Kleinen Emme. Die Kantonsstrasse soll mit neuen Uferblocksätzen besser vor Hochwasser geschützt werden. Gleichzeitig werden die Ufer abgeflacht, damit der Fluss mehr Raum erhält und neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen.

Mit Ausnahme der SVP unterstützten sämtliche Fraktionen das Dekret. Die SVP stellte einen Ablehnungsantrag und verwies insbesondere auf die Kostensteigerungen.

Die Kosten hätten sich seit 2010 mehr als verdoppelt, sagte Sprecher Bernhard Steiner. «Das können wir nicht verantworten», betonte der Entlebucher. Zudem störte sich die Partei daran, dass keine neue öffentliche Auflage durchgeführt wurde. Der Ablehnungsantrag der SVP hatte im Rat keine Chance und wurde mit 81 zu 25 Stimmen verworfen.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten von 6,9 Millionen Franken. Für den Kanton Luzern verbleiben nach Abzug der Bundesbeiträge Kosten von rund 3,8 Millionen Franken.