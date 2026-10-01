Kantonsschule Nuolen SZ soll 2028 wieder bezogen werden

Keystone-SDA

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Die Kantonsschule Nuolen in der Gemeinde Wangen soll nach der Sanierung und Erweiterung im Sommer 2028 wieder bezogen werden. Dafür wird ab Montag das älteste Schulgebäude abgebrochen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird in Pfäffikon im Bezirk Höfe und in Nuolen im Bezirk March geführt. Während der Sanierung des Standorts Nuolen war die Schule in den Sommerferien vorübergehend nach Pfäffikon umgezogen.

Die Sanierung und Erweiterung der Kantonsschule Nuolen soll im Frühsommer abgeschlossen sein, wie es hiess. Nach den Sommerferien 2028 soll die Kanti den Betrieb in Nuolen wieder aufnehmen.

Auf dem Areal soll laut Mitteilung neben den Sportplätzen ein neues Gebäude mit Mensa und Turnhalle entstehen. Die Bauarbeiten dafür beginnen Anfang 2027.

Zuvor wird das älteste Schulgebäude aus dem Jahr 1947 abgebrochen. Der Abbruch startet am nächsten Montag. Auch die Anbauten an das alte Patresgebäude werden in den kommenden Wochen zurückgebaut, wie es hiess.

In Nuolen wurden in den vergangenen Wochen Gebäude demontiert, zurückgebaut und Altlasten wie Asbest saniert. Wiederverwendbare Einrichtungen werden über die Osteuropahilfe nach Rumänien gebracht, teilte die Staatskanzlei weiter mit.

Nach dem Abbruch folgen Installationsarbeiten auf dem Areal. Dazu gehört der Bau einer neuen Brücke über den Kanal.