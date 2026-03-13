Kantonsspital Winterthur macht 2025 einen Gewinn

Keystone-SDA

Das Kantonsspital Winterthur hat das vergangen Jahr mit einem Gewinn von 55,1 Millionen Franken abgeschlossen. Das Spital behandelte mehr Patientinnen und Patienten, was es auf das Bevölkerungswachstum zurückführt.

(Keystone-SDA) Der Gewinn fiel auch wegen einer Tarif-Nachverrechnung aus den letzten Jahren so hoch aus, wie das Kantonsspital Winterthur (KSW) am Freitag mitteilte. Knapp 38 Millionen Franken betrugen die Tarifabschlüsse.

Für das KSW war das vergangene Jahr ein «finanzieller Turnaround». In den beiden Jahren zuvor resultierte noch ein Verlust. Nun soll gezielt in die Bereiche Geburtshilfe, Tumorbehandlung und Altersmedizin investiert werden. Dies entspreche der Ausrichtung als Zentrumsspital.

Stationär behandelte das KSW im letzten Jahr 31’982 Personen, ein Plus von 3,4 Prozent. Ambulant waren es 362’911 (+5,7 Prozent). Verschiedene Patientenbefragungen seien trotz höherer Zahlen positiv ausgefallen.