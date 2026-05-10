Kehrichtverwertungsanlage in Winterthur wegen Brand geschlossen

Keystone-SDA

Wegen eines Bunkerbrandes von Samstagnachmittag bleibt die Kehrichtverwertungsanlage in Winterthur bis und mit Montag geschlossen. Ausgelöst wurde der Brand durch Selbstzündung des Abfalls, wie das Stadtwerk Winterthur am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Brand habe durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden können. Personen seien keine verletzt worden und es sei auch zu keinem Sachschaden gekommen.

Aufgrund der grossen Menge an Abfall im Bunker dauerten das Abtragen des Kehrichts durch die Fachleute des Stadtwerks Winterthur und die Löscharbeiten gemäss Communiqué bis Sonntag an. Die Kehrichtverwertungsanlage nehme deshalb am Montag den ganzen Tag lang keinen Abfall an.