Kind wird in Gommiswald SG angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Ein zehnjähriges Kind ist am Donnerstag in Gommiswald von einem Auto angefahren und dabei unbestimmt verletzt worden. Der Knabe überquerte gemäss der Polizei eine Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Die Rettung brachte ihn in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 16.30 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Rickenstrasse von Uznach Richtung Ricken, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Jungen, der die Strasse überquerte.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

