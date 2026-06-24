Kritik und Lob der Basler Cliquen nach Brandschutzmassnahmen

Keystone-SDA

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Die Betreiber von Basler Cliquenkellern haben die verschärften Brandschutzmassnahmen während der Fasnacht 2026 nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mehrheitlich positiv bewertet. Eine Umfrage zeigt jedoch auch den Wunsch nach mehr Planbarkeit und früherer Kommunikation.

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(Keystone-SDA) An der Umfrage hätten sich 39 von 73 angeschriebenen Betreibern beteiligt, teilte die Gebäudeversicherung Basel-Stadt am Mittwoch mit. Die Befragten beurteilten die Vorgaben als wirksam und verhältnismässig.

Positiv hervorgehoben wurden demnach die Begehungen vor Ort und die Unterstützung bei der Umsetzung der Massnahmen. Auch das für die Fasnacht eingeführte Feuerverbot in öffentlich zugänglichen fasnächtlichen Vereinslokalen wurde mehrheitlich als wirksam und umsetzbar beurteilt, wie es weiter im Communiqué heisst.

Kritik äusserten die Befragten aber am hohen Zeitdruck bei den Vorbereitungen. Als besondere Herausforderungen nannten sie die Einhaltung der maximal zulässigen Personenzahl und die Vorschriften für Dekorationsmaterialien. Diese Vorgaben wurden kritisch beurteilt, wie es in der Umfrage heisst.

Feuerpolizei kündigt Kontrollen an

Im Hinblick auf die Fasnacht 2027 werde mehr Planbarkeit erwartet und in der regulären Gastronomie würden Schulungen und Sensibilisierung gewünscht. Diesem Wunsch wolle die Gebäudeversicherung Basel-Stadt nachkommen, heisst es weiter.

Für die Fasnacht 2027 bleiben die grundlegenden Brandschutzvorschriften bestehen. Die Gebäudeversicherung will die Cliquen weiterhin mit Beratung und frühzeitigen Begehungen unterstützen. Zudem sind während der Fasnacht gezielte Stichkontrollen geplant. Auf ein kantonales Feuerverbot werde künftig verzichtet, da seit April 2026 eine nationale Regelung für Feuerwerk in öffentlich zugänglichen Räumen gelte.

Auch in der regulären Gastronomie und in Clubs sollen die Kontrollen und die Sensibilisierung gemäss Mitteilung verstärkt werden. Im Jahr 2027 führe die Feuerpolizei periodische Kontrollen in Betrieben mit erhöhten Brandrisiken durch. Dies betreffe insbesondere Lokale mit einer Kapazität von mehr als 300 Personen.