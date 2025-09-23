Läderach expandiert in Japan
Der Chocolatier Läderach hat in Japan drei neue Filialen eröffnet. Mit den Läden an der Einkaufsstrasse Ginza sowie in der Mall Ginza SIX betreibt Läderach neu zwei Standorte in Tokio. Der dritte Laden ist in einem Einkaufszentrum in Yokohama.
(Keystone-SDA) Der Online-Store wurde in Japan bereits Anfang Jahr eröffnet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit der Expansion nach Japan ist der Premium-Schokoladenhersteller nun in insgesamt 27 Ländern vertreten und betreibt weltweit über 230 Stores.