Läderach expandiert in Japan

Der Chocolatier Läderach hat in Japan drei neue Filialen eröffnet. Mit den Läden an der Einkaufsstrasse Ginza sowie in der Mall Ginza SIX betreibt Läderach neu zwei Standorte in Tokio. Der dritte Laden ist in einem Einkaufszentrum in Yokohama.

(Keystone-SDA) Der Online-Store wurde in Japan bereits Anfang Jahr eröffnet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit der Expansion nach Japan ist der Premium-Schokoladenhersteller nun in insgesamt 27 Ländern vertreten und betreibt weltweit über 230 Stores.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

