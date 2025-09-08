The Swiss voice in the world since 1935
Lady Gaga bei MTV Video Music Awards ausgezeichnet

Superstar Lady Gaga ist zum Auftakt der MTV Video Music Awards als beste Künstlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Die 39-Jährige setzte sich in der Kategorie gegen andere Branchengrössen wie Taylor Swift, Kendrick Lamar und Beyoncé durch.

(Keystone-SDA) «Als ich mich für die Show fertig gemacht habe, habe ich darüber nachgedacht, wie viel es mir bedeuten würde, diesen Preis heute zu gewinnen», sagte die in ein schwarzes Rüschenkleid inklusive passenden Kopfschmuck gekleidete Sängerin in ihrer Dankesrede auf der Bühne der Veranstaltungshalle auf Long Island nahe der Millionenmetropole New York.

Sie widme den Preis ihrem «Partner in allen Dingen», Michael Polansky, mit dem sie seit 2024 verlobt ist, und dem Publikum. «Ihr habt eine Bühne verdient, auf der ihr brillieren könnt, und ich gebe euch all meinen Applaus.»

Von den VMAs direkt rüber in den Madison Square Garden

Direkt nach der Dankesrede musste Lady Gaga die Gala allerdings schon wieder verlassen. «Ich wünschte, ich könnte bleiben und all diese grossartigen Auftritte anschauen, aber ich muss zurück in den Madison Square Garden.» In der berühmten Arena in Manhattan, etwa 30 Kilometer entfernt, war für denselben Abend ein Konzert der Künstlerin angekündigt.

Lady Gaga war mit insgesamt zwölf Nominierungen – den meisten im Kandidatenfeld – in die Preisverleihungsgala gegangen. Die Auszeichnungen werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Im vorigen Jahr räumte Taylor Swift als grosse Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen ab.

