Landesweiter «Internet-Blackout» im Iran

Keystone-SDA

Inmitten landesweiter Proteste haben die Behörden im Iran den weltweiten Internetzugang für die Bevölkerung abgeschaltet. Das Land befinde sich in einem "Internet-Blackout", berichtete die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks. Dieser folge auf eine Reihe von Zensurmassnahmen, die "das Recht der Öffentlichkeit auf Kommunikation in einem kritischen Moment behindern", hiess es in einem Beitrag auf X.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auch Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten am Donnerstag einen Einbruch des Web-Traffics um etwa 90 Prozent. Ein kleiner Teil der Regierung sowie des Militär- und Machtapparats dürfte das Internet weiter frei nutzen können.

