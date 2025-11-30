Langenthaler Stimmbevölkerung genehmigt defizitäres Budget

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten von Langenthal haben dem Budget 2026 zugestimmt. Die Behörden rechnen bei gleichbleibendem Steuerfuss mit einem Defizit von 2,6 Millionen Franken. Sie prognostizieren einen Bilanzüberschuss von rund 64,4 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) 3260 Stimmberechtigte legten ein Ja zum Budget in die Urne, 429 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 38,2 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

Das Budget 2026 rechnet mit einem um 1,3 Millionen Franken geringeren Defizit als jenes für 2025. Die Verbesserungen gehen unter anderem auf höhere Steuererträge und ausgabenseitige Verbesserungen zurück, wie die Gemeinde in der Abstimmungsbotschaft schrieb. Der Voranschlag 2026 bewege sich im Rahmen der Finanzplanung und sei wirtschaftlich tragbar.

Die Stadt plant 2026 Nettoinvestitionen von gegen 30 Millionen Franken, davon sind 23,4 Millionen steuerfinanzierte Vorhaben.