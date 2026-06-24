Luzern will E-Voting schrittweise ausweiten

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Der Kanton Luzern will den E-Voting-Versuch schrittweise ausweiten und bis 2029 evaluieren. Daraufhin kann der Kantonsrat über eine Fortsetzung entscheiden.

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(Keystone-SDA) Das teilte der Kanton am Mittwoch mit, nachdem ihm der Bundesrat eine Grundbewilligung für Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe erteilt hatte. Die Bewilligung der Landesregierung gilt vorerst für zwei Jahre.

Den Anfang machen die stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und -schweizer des Kantons. Für den Urnengang im September 2026 erhalten sie das Stimmmaterial automatisch für alle Kanäle. Ab dem Jahr 2028 ist geplant, das Angebot auf ausgewählte Pilotgemeinden wie etwa die Stadt Luzern auszuweiten.

Der Luzerner Regierungsrat sieht im E-Voting diverse Vorteile. Neben einer orts- und zeitunabhängigen Stimmabgabe und der Verhinderung ungültiger Stimmen biete das System Erleichterungen für Menschen mit Behinderungen sowie eine schnellere Ergebnisermittlung. Zudem erhofft sich die Exekutive, mit der elektronischen Stimmabgabe die Stimmbeteiligung der digitalen Generation zu erhöhen.