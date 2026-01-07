Luzern will elektronisches Abstimmen testen

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern will in diesem Jahr das E-Voting testweise einführen. Zunächst sollen im Ausland lebende Luzernerinnen und Luzerner elektronisch abstimmen können, später soll das E-Voting auch in Pilotgemeinden getestet werden.

Der Regierungsrat hat die kantonale E-Votingverordnung entsprechend angepasst, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Versuche mit dem elektronischen Abstimmen gibt es derzeit in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen, Graubünden und Thurgau.

Der Kanton Luzern wird, wie die anderen Kantone, das E-Votingsystem der Post anwenden. Dieses erfülle hohe Sicherheitsanforderungen und habe sich bewährt, teilte die Staatskanzlei mit.

Ab September 2026 sollen Auslandschweizerinnen und -schweizer elektronisch abstimmen können. Geplant ist gemäss der Staatskanzlei, dass ab 2028 das E-Voting auch in ausgewählten Pilotgemeinden ermöglicht wird. Genannt wird die Stadt Luzern.

Ob das elektronische Abstimmen definitiv ermöglicht werden soll, will der Kanton vor dem Abschluss des Projekts prüfen. Über eine definitive Einführung entscheide der Kantonsrat, hiess es.

E-Voting-Versuche sind in der Schweiz seit über 20 Jahren zugelassen. Im Kanton Luzern konnten von 2010 bis 2019 Auslandschweizerinnen und -schweizer auf diesem Kanal abstimmen. Damals wurde ein System des Kantons Genf genutzt.