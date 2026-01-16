Luzern wird wieder zur Leuchtenstadt

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern wird bis am 25. Januar durch Lichtinstallationen wieder kunstvoll beleuchtet. Das am Donnerstagabend eröffnete Lilu Lichtfestival Luzern findet zum siebten Mal statt.

(Keystone-SDA) Rund um das Seebecken und in der Altstadt sind täglich von 18.00 bis 22.00 Uhr insgesamt 24 Lichtinstallationen kostenlos zu sehen, wie das Lilu zur Eröffnung mitteilte. Im Rahmen des Lichtfestivals werden zahlreiche prägende Gebäude der Stadt illuminiert, darunter die Hotels Schweizerhof und Palace, das Löwendenkmal, die Peterskapelle sowie der Torbogen beim Bahnhof.

Auf dem Inseli lanciert das Lichtfestival mit dem «Lilulino» ein neues Format für junge Kunstschaffende. Zu sehen ist unter anderem eine sechsminütige Installation, die auf die «oft übersehene» Umweltbelastung durch Künstliche Intelligenz aufmerksam machen soll.

Van Goghs Sonnenblumen

Im Hotel Schweizerhof werden die bekannten leuchtenden Sonnenblumen von Vincent van Gogh in einer Lichtinstallation zu sehen sein und «Farben und Formen in ein lebendiges Gemälde voller Licht und Hoffnung» verwandeln, so das Lilu. Beim Kleintheater wird das Publikum zu «Katzenspürnasen».

Im Konzertsaal des KKL Luzern gastiert auf Einladung des Luzerner Sinfonieorchesters der französische Komponist und Cembalist Jean Rondeau. Mit seinem Instrument erschaffe er Klangbilder, «die sich zu einem intensiven, emotionalen Erlebnis verweben», heisst es in der Ankündigung der Veranstalter. Rondeau ist in Luzern zweimal zu erleben: in einem kostenlosen Konzert für Jugendliche sowie in einem gemeinsamen Auftritt mit der renommierten Pianistin Martha Argerich.

Das Programm listet ferner sechs Livekonzerte auf. So spielen unter anderem Popkünstlerin Zoë Më, das Indie-Pop-Duo Flora Cash oder die Festival-Band Lichtklang Collective auf.

Das Lilu gibt es seit 2018. Es wird vom Verein Lilu getragen, der von den Luzerner Hotels und von Luzern Tourismus gegründet wurde, mit dem Ziel, im Winter eine zusätzliche Attraktion zu bieten. 2025 wurde das Festival von rund 150’000 Gästen besucht.