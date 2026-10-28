Luzerner Polizei warnt vor Betrugsmasche an Parkuhren

Keystone-SDA

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Betrüger haben es im Kanton Luzern auf parkierende Automobilisten abgesehen. Sie versuchen, mit gefälschten und an Parkuhren angebrachten QR-Codes an Bankdaten zu gelangen.

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(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, sind seit dem 12. Oktober in Luzern im Bruchquartier, an der Pilatusstrasse und am Alpenquai sowie in Emmen beim Mooshüsli gefälschte QR-Codes angebracht worden.

Bei der Betrugsmaschine handelt es sich gemäss der Polizei um das «Quishing». Mit den gefälschten Codes würden Kundinnen und Kunden auf eine Zahlungsseite weitergeleitet, auf der Zahlungsinformationen abgegriffen werden, hiess es in der Mitteilung.

Die Polizei rät, für das Bezahlen den QR-Code nicht mit der Kamera, sondern mit der Bezahl- oder Parkapp zu scannen. Diese Apps würden gefälschte QR-Codes erkennen, erklärte sie.