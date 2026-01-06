Luzerner Stadtrat will Fahrzeugflotte der Feuerwehr elektrifizieren

Keystone-SDA

Die Fahrzeuge der Stadtluzerner Feuerwehr sollen bis 2040 vollständig auf erneuerbare Antriebe umgestellt werden. Der Stadtrat spricht sich für eine schrittweise Erneuerung des Fuhrparks aus, wie er in der Antwort auf einen Vorstoss der Grünen festhielt.

(Keystone-SDA) Aus Vorbildgründen und aus ökologischer Sicht sei ein schrittweiser Umstieg des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge sinnvoll, erklärte er in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf ein Postulat der Grünen. Diese hatten gefordert, die Fahrzeugflotte der Feuerwehr «zügig zu elektrifizieren» und die Ladeinfrastruktur entsprechend auszubauen.

Die Stadt Luzern verfügt laut eigenen Angaben derzeit über 37 Einsatzfahrzeuge, drei Einsatzboote und vier Betriebsfahrzeuge. Mit den bereits umgesetzten und geplanten Massnahmen sollen bis Ende 2028 insgesamt 16 der 37 Einsatzfahrzeuge vollelektrisch betrieben werden.

Gemäss der Stadtregierung sind elektrische Nutzfahrzeuge deutlich teurer als konventionelle Modelle. Die Mehrkosten liegen bei 50 bis 100 Prozent. So kostet ein vollelektrisches Tanklöschfahrzeug rund 1,2 Millionen Franken, ein vergleichbares konventionelles Fahrzeug etwa 600’000 Franken.