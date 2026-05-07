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Möglicher Wolf in Hombrechtikon gesichtet

Keystone-SDA

Am rechten Zürichseeufer streift wahrscheinlich ein Wolf umher. Am Donnerstagmorgen hat der kantonale Wolfs-Warndienst die Sichtung eines möglichen Wolfes in Hombrechtikon gemeldet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei «nicht auszuschliessen», dass es sich um einen Wolf handle. Nutztierhaltende sollen Herdenschutzmassnahmen einleiten, heisst es in der Warnung.

In den vergangenen Monaten wurden im Kanton Zürich mehrfach Wolfssichtungen gemeldet, die letzte Ende April in Uitikon. Ende März tappte ein Wolf zudem in Hütten/Wädenswil in eine Fotofalle.

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