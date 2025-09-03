Maienfeld GR empfängt seinen König

Maienfeld empfängt mit einer Riesensause seinen Schwingerkönig Armon Orlik. Tausende Fans säumten während des Festzuges am Mittwochabend die Strassen im Heimatort des Bündners. Als Andenken wurde originales "Königs-Sägemehl" aus Mollis im Glarnerland verteilt.

(Keystone-SDA) «Maiafeld hät a König» (Maienfeld hat einen König) stand auf einem Transparent im 3000-Seelenort. Schulkinder bastelten Fahnen für den Sieger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis.

Auch wenn Orlik seit längerem nicht mehr hier wohnt, überwiegt der Stolz der Bündner. Zu tausenden jubelten sie ihm zu. Der 30-Jährige lebt aktuell im sankt-gallischen Rapperswil-Jona.

Orlik marschierte vom Maienfelder Bahnhof mit dem Siegermuni ins historische Städtchen. Dort fanden die Feierlichkeiten für ihn statt.

Der sonst ruhige Ort organisierte für den Empfang ihres Königs ein Riesenfest. Mehrere Wirtschaften und eine Konzertbühne wurden aufgebaut. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab. Noch nie habe es ein so grosses Fest im Ort gegeben, sagte ein Einheimischer zu Keystone-SDA.