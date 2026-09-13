Mann in Bern mit spitzem Gegenstand verletzt

Keystone-SDA

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In Bern ist ein Mann in der Nacht auf Sonntag mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Er musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Vorfall sei bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 10.30 Uhr eingegangen. Der Angriff selbst habe sich zwischen 2 Uhr und 5 Uhr am Sonntagmorgen im Dachstock bei der Reitschule ereignet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, wie es weiter hiess.