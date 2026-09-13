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Mann in Bern mit spitzem Gegenstand verletzt

Keystone-SDA

In Bern ist ein Mann in der Nacht auf Sonntag mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Er musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Vorfall sei bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 10.30 Uhr eingegangen. Der Angriff selbst habe sich zwischen 2 Uhr und 5 Uhr am Sonntagmorgen im Dachstock bei der Reitschule ereignet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, wie es weiter hiess.

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