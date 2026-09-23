The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden

Mann nach Auseinandersetzung in Solothurn verletzt

Keystone-SDA

Ein 21-jähriger Mann ist am Montagabend bei einer tätlichen Auseinandersetzung an der Dornacherstrasse in Solothurn verletzt worden. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn eine Ambulanz in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Während der Fahndung nahm die Kantonspolizei Solothurn zwei mutmassliche Täter vorläufig fest, wie sie am Mittwoch mitteilte. Bei den Festgenommenen handle es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 20 und 24 Jahren.

Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen zu Umständen, Hergang und Motiv aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft