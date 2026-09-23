Mann nach Auseinandersetzung in Solothurn verletzt

Keystone-SDA

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Ein 21-jähriger Mann ist am Montagabend bei einer tätlichen Auseinandersetzung an der Dornacherstrasse in Solothurn verletzt worden. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn eine Ambulanz in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Während der Fahndung nahm die Kantonspolizei Solothurn zwei mutmassliche Täter vorläufig fest, wie sie am Mittwoch mitteilte. Bei den Festgenommenen handle es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 20 und 24 Jahren.

Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen zu Umständen, Hergang und Motiv aufgenommen.