Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Derendingen SO

Keystone-SDA

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Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend in Derendingen SO gestorben. Eine Gewalteinwirkung als Todesursache konnte in der Folge jedoch ausgeschlossen werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntagnachmittag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignete sich gegen 20.20 Uhr im Bereich einer Tankstelle an der Luzernstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen kannten sich die Beteiligten, schrieb die Polizei weiter.

Zunächst war nicht klar, ob der Mann aufgrund von Gewalt gestorben war. Der «Blick» berichtete am Sonntagvormittag als erster darüber.

Am Nachmittag wurde jedoch aufgrund rechtsmedizinischer Abklärungen klar, dass der Tod nicht auf Gewalteinwirkung zurückzuführen war, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hatten vor Ort noch erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren.

Auch geklärt wurde die Frage nach einem nachgegangen Verkehrsunfall in der Nähe. Ein «mutmasslich an dem Streit beteiligter Mann» flüchtete danach mit einem Auto in Richtung Subingen, schrieb die Polizei hierzu. In einem Kreisverkehr prallte er frontal in Betonblöcke und wurde mittelschwer verletzt. Er wurde von der Polizei angehalten und in ein Spital gebracht.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zum Selbstunfall machen können.