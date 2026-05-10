Mann wird bei Feuerstelle in Wittenbach SG im Gesicht verletzt

Keystone-SDA

Ein 21-Jähriger ist am Samstagabend in Wittenbach SG bei einer Feuerstelle an der Sitter durch eine Stichflamme im Gesicht verletzt worden. Er wurde mit eher schweren Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Mehrere Personen hatten sich bei der Feuerstelle an der Sitter aufgehalten – und ein Feuer entzündet. Dabei kam es zu der Stichflamme, die den jungen Mann im Gesicht verletzte.

Anwesende fuhren ihn ins Spital, wie die Polizei weiter mitteilte. Dort stellte sich heraus, dass es sich um eher schwere Verletzungen handelt. Der genaue Hergang des Vorfalls wird durch die Kantonspolizei geklärt.