Mann zieht sich bei Brand in Wernetshausen ZH Verletzungen zu

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wernetshausen (Gemeinde Hinwil) hat sich am Montagabend ein 72-jähriger Mann Verletzungen zugezogen. Zudem entstand hoher Sachschaden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über einen Brand im Keller eines Reiheneinfamilienhauses in Wernetshausen ging am Montag gegen 18 Uhr bei der Kantonspolizei Zürich ein, wie diese am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Ein 72-jähriger Mann wurde mit Verbrennungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rega ins Spital geflogen. Das Haus wurde stark beschädigt, ist aber weiterhin bewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.