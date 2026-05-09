Mehr als tausend Menschen demonstrieren in Luzern gegen Mass-Voll

Keystone-SDA

Die Kundgebungen von und gegen Mass-Voll in Luzern verlaufen bisher friedlich. Zur Gegenkundgebung versammelten sich am Samstag über tausend Personen.

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(Keystone-SDA) Sie hörten Reden zu und sangen auf dem Europaplatz, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Eine Rednerin warnten vor einem Wiedererstarken des Faschismus.

Zur Gegenkundgebung hatte ein linkes Bündnis aufgerufen. SP und Grüne hatten zuvor eine Überprüfung respektive den Entzug der Bewilligung der Demonstration von Mass-Voll gefordert

Der Demozug von Mass-Voll machte sich kurz nach 15 Uhr vom Kurplatz auf den Weg Richtung Altstadt und hielt kurz bei der Jesuitenkirche. Gegen tausend Personen liefen mit. Zuvor hörten die Teilnehmenden EU-kritische Reden, die sich gegen das Vertragspaket Bilaterale III richteten. Auch mindestens ein bekanntes Mitglied der rechtsextremem Organisation Junge Tat war anwesend.