Mehrfamilienhaus in Winterthur-Seen wegen Feuer evakuiert
Wegen eines Brandes im Keller eines Mehrfamilienhauses im Winterthurer Stadtteil Seen am Sonntagmittag sind alle Bewohner evakuiert worden. Eine Person wurde nach Angaben der Stadtpolizei leicht verletzt für Abklärungen ins Spital gebracht. Das Haus ist unbewohnbar und die Brandursache unklar.
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