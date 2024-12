Meloni hält an italienischen Flüchtlingslagern in Albanien fest

Italiens rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will trotz mehrerer juristischer Niederlagen an den umstrittenen Aufnahmezentren für Migranten in Albanien festhalten. Die Regierung bekräftige ihre "feste Absicht", weiter an "sogenannten "innovativen Lösungen" für das Migrationsphänomen zu arbeiten", hiess es nach einem Treffen von Meloni mit einigen Ministern in einer Mitteilung.