Mindestens 16 Tote bei Brand in Altenheim in Chile

Keystone-SDA

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Bei einem Brand in einem Altenheim in Chile sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Freitagabend (Ortszeit) ausgebrochen, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die Behörden des südamerikanischen Landes.

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(Keystone-SDA) Auf Bildern, die unter anderem die Tageszeitung «La Tercera» verbreitete, waren riesige Flammen zu sehen, die aus dem Dach des Gebäudes schlugen. Aus den umliegenden Gemeinden seien mehrere Feuerwehreinheiten und Rettungsteams im Einsatz gewesen.

Zu dem Vorfall kam es den Angaben zufolge nahe der Stadt Pitrufquén im Süden des Landes. Zehn Menschen seien aus dem Gebäude gerettet und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, hiess es. Insgesamt befanden sich den Behörden zufolge 26 Menschen in dem Altenheim. Wie es zu dem Brand kam, werde untersucht.