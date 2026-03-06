Mindestens neun Verletzte nach Angriff in Sewastopol

Keystone-SDA

Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs auf die russisch besetzte Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach russischer Darstellung mindestens neun Menschen verletzt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein fünfstöckiges Wohnhaus sei in der Hafenstadt Sewastopol von einer abgeschossenen Drohne schwer beschädigt worden, teilte Verwaltungschef Michail Raswoschajew auf Telegram mit.

Die nahe dem Haus abgestürzte Drohne sei mit Metallkugeln und Sprengstoff gefüllt gewesen, erklärte Raswoschajew weiter. Sechs der Verletzten, darunter auch drei Kinder, seien mit Schnittwunden in Krankenhäuser gebracht worden. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen brutalen russischen Angriffskrieg.