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Monika Keller (FDP) soll oberste Zürcher Gemeindepräsidentin werden

Keystone-SDA

Die Gemeindepräsidentin von Greifensee soll oberste Gemeindepräsidentin im Kanton Zürich werden: Monika Keller (FDP) will den langjährigen Präsidenten Jörg Kündig (Gossau) ablösen. Keller interessiert sich auch für das Amt der Regierungsrätin.

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(Keystone-SDA) Kellers Kandidatur werde vom Leitenden Ausschuss des Gemeindepräsidentenverbands unterstützt, wie dieser am Donnerstag mitteilte. Die Generalversammlung findet am 3. Juli statt. Die 57-Jährige ist seit zwölf Jahren Gemeindepräsidentin von Greifensee. Ihre politische Karriere begann sie vor 16 Jahren als Gemeinderätin.

Jörg Kündig wurde im März als Gemeindepräsident von Gossau abgewählt – und kann also Folge davon auch nicht Verbandspräsident bleiben. Keller kündigte kürzlich auch an, sich für das Amt der Regierungsrätin zu interessieren.

Sie will gemeinsam mit dem bereits vorgeschlagenen Nationalrat Andri Silberschmidt für den Sitz der abtretenden Regierungsrätin Carmen Walker Späh kandidieren – ist aber nicht alleinige Zweitkandidatin. In Position brachten sich auch FDP-Kantonsrat Martin Huber und Mumienforscher Frank Rühli. Die Partei wird am 23. Juni über die allfällige zweite Kandidatur entscheiden.

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