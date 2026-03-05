Motorradfahrer stirbt bei Frontalkollision in Boltigen

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Boltigen BE ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 37-jährige Mann kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto und verstarb noch auf der Unfallstelle.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Berner Kantonspolizei ereignete sich der Unfall kurz nach 18.05 Uhr auf der Hauptstrasse in Boltigen. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Töfffahrer von Thun Richtung Boltigen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Auto zusammenstiess.

Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen verstarb der 37-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern noch auf der Unfallstelle, wie es am Donnerstag hiess. Die Lenkerin des Autos wurde leicht verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Hauptstrasse musste während der Unfallarbeiten teilweise komplett gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet, teilte die Polizei weiter mit.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.