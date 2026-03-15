Motorradfahrer verunfallt in Au SG schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Selbstunfall in Au SG schwer verletzt. Der 28-Jährige verlor bei der Autobahnausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

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(Keystone-SDA) Der Mann fuhr kurz nach 13 Uhr auf der Autobahn A13 von St. Margrethen in Richtung Au, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. In der Rechtskurve der Ausfahrt kippte sein Motorrad um und schleuderte gegen die Leitplanken.

Ein Notarzt und ein Rettungsteam betreuten den schwer verletzten Mann vor Ort. Anschliessend flog ihn die Rega in ein Spital.