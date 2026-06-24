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Nach Deckensturz tagt der Landrat provisorisch im Stadtsaal Liestal

Keystone-SDA

Das Baselbieter Kantonsparlament wird morgen Donnerstag im Stadtsaal Liestal statt im Landratssaal tagen. Dies gab die Landeskanzlei am Mittwoch bekannt. Aufgrund des Deckeneinsturzes am Montag sperrte das Hochbauamt aus Sicherheitsgründen das Regierungsgebäude.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Geschäftsleitung des Landrats hat sich als Alternative für den ehemaligen Engelssaal entschieden. Nach Sanierungs- und Umbauarbeiten steht dieser seit März 2026 als neuer Stadtsaal für Veranstaltungen und Tagungen zur Verfügung.

Der Landrat wird in seinem Provisorium wie geplant die Präsidien und Vizepräsidien von Parlament und Regierung für das Amtsjahr 2026/2027 wählen und den Jahresbericht 2025 behandeln.

Am Montag stürzte im Regierungszimmer im Regierungsgebäude die Decke ein. Im gleichen Gebäude befindet sich auch der Landratssaal. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Es befand sich auch niemand im Raum, da die Regierungssitzung am Dienstag stattfindet.

Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt. Eine mangelhafte Befestigung der Gipsplatten kann gemäss Angaben des Kantons nicht ausgeschlossen werden.

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