Nach Raserfahrt durch St. Gallen gesuchtes Auto entdeckt

Keystone-SDA

Nach einer Flucht vor mehreren Patrouillen hat die Polizei das gesuchte Auto am Donnerstagmorgen im Westen der Stadt St. Gallen entdeckt. Obwohl die Stadtpolizei auch erste Erkenntnisse zum Fahrer hat, fehlt von ihm gemäss Mitteilung weiterhin jede Spur.

(Keystone-SDA) Am Sonntagabend fuhr ein Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt St.Gallen und flüchtete vor mehreren Polizeipatrouillen, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung fand sie den gesuchten Audi am Donnerstag.

Beim Fahrer dürfte es sich um einen 24-jährigen Portugiesen aus der Region handeln, hiess es im Communiqué vom Donnerstag weiter. Dieser soll am Sonntagabend bei seiner Fahrt durch die Stadt St. Gallen die Polizei mehrfach abgeschüttelt haben und durch gefährliche Überholmanöver aufgefallen sein. Auf der Rosenbergstrasse kollidierte der Audi zudem mit einem stillstehenden Patrouillenfahrzeug, welches den Weg blockieren wollte.

Während seiner Flucht habe der Fahrer mutmasslich andere Verkehrsteilnehmer sowie Fussgänger gefährdet, hiess es seitens der Polizei weiter. Die Ermittlungen laufen.