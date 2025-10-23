Nadine Strittmatter ist im sechsten Monat schwanger

Keystone-SDA

Das Aargauer Model Nadine Strittmatter ist im sechsten Monat schwanger. Dies verkündete die 41-Jährige auf der Plattform Instagram. Erst vor wenigen Tagen machte sie auf derselben Plattform die Heirat mit Tom Hughes öffentlich.

(Keystone-SDA) In einer Story auf Instagram zeigte sie auf einem Foto ihren Babybauch und schrieb dazu knapp «6 months» (6 Monate), wie blick.ch am Donnerstag publizierte.

Erst am 11. Oktober dieses Jahres heiratete sie ebenso überraschend «die Liebe ihres Lebens», wie sie in den sozialen Medien betonte. Die Hochzeit fand in einer Kapelle statt.

Die Braut trug, wie auf Instagram zu sehen war, ein fliessendes weisses, langärmliges Kleid und Schleier und der Ehemann einen schwarzen Frack. Von den Hochzeitsgästen wurden sie nach der Trauung mit Reis beworfen.