Neue Direktorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel ernannt

Keystone-SDA

Gertraud Gradl-Dietsch wird per 1. Juni 2026 neue Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel. Sie folgt auf Alain Di Gallo, der in den Ruhestand tritt.

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(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel hat Gradl-Dietsch zur Nachfolgerin von Di Gallo ernannt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Sie wird somit gleichzeitig auch Klinische Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel.

Gradl-Dietsch arbeitet momentan als Oberärztin an der Universitätsklinik Essen in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters. Zu ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen gemäss Mitteilung die Anorexia nervosa (Magersucht), der Einsatz Virtueller Realität in Therapie und Lehre sowie sportpsychiatrische Fragestellungen. Weiter würden Autismus-Spektrum-Störungen, Tic-Störungen und psychotische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter zu ihren Spezialgebieten gehören.

Alain Di Gallo ist seit 2015 Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel.