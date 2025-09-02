Neue Grünanlagen für die Basler Quartiere Kleinhüningen und Gundeli

Keystone-SDA

Die Basler Regierung will den Kronenplatz und die Grünlage in der Schulgasse in Kleinhüningen erneuern. Zudem soll der ehemalige Platz vor dem IWB-Heizwerk Bahnhof an der Solothurnerstrasse im Gundeli begrünt werden, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Energieversorgerin IWB baut dort eine Holzpelletanlage, die im Winter in Betrieb gehen soll. Bis vor dem Umbau befand sich dort eine kleine Grünanlage aus den 1980er-Jahren. Der beliebte Mittagspausenplatz befand sich in einem schlechten Zustand und wurde im Rahmen des Umbaus der Heizzentrale abgerissen.

Die Stadtgärtnerei plant zusammen mit den IWB dort eine neuen kleinen Park mit Bäumen, Sträuchern und einem Brunnen. Nach dem Abschluss des Ausbaus der Heizzentrale soll die Anlage der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Für die Aufwertung des Platzes stehen 494’000 Franken aus dem Mehrwertabgabefonds zur Verfügung, wie es im Communiqué heisst.

Mehr Spielmöglichkeiten für Kinder

Die Erneuerungen in Kleinhüningen kosten insgesamt 2 Millionen Franken und werden ebenfalls aus dem Mehrwertabgabefonds finanziert. Die beiden Grünflächen in der Nähe des historischen Zentrums des ehemaligen Fischerdorfs sind in die Jahre gekommen. Die Bauarbeiten sind für den Herbst und Winter 2026/2027 geplant, wobei die bestehenden Bäume bleiben sollen.

Die aktuelle Gestaltung des Kleinhüninger Kronenplatzes stammt aus dem Jahr 1990. Geplant sind dort neue Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie eine dichtere Bepflanzung, wie die Regierung schreibt. Die Anlage an Schulgasse von 1980 soll zu einem naturnahen Park mit Baumstümpfen, Baumstämmen und Findlingen werden. Er soll als Spielangebot für die Kinder aus dem Quartier und dem benachbarten Schulhaus dienen.