Nicola Coughlan «hasste» Fan-Begegnung auf der Toilette

Keystone-SDA

"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan erzählt von einer ärgerlichen Begegnung mit einem Fan. Eine "sehr betrunkene Frau" habe sie mal auf der Toilette angesprochen und ihr gesagt, dass sie die Netflix-Serie wegen Coughlans Körper geliebt habe, sagte die 39-Jährige der britischen Ausgabe der Modezeitschrift "Elle". "Und sie fing an, über meinen Körper zu reden, und ich dachte nur: "Ich will sterben. Ich hasse das so sehr.""

(Keystone-SDA) Für sie sei es «wirklich schwer, wenn man monatelang an etwas arbeitet, seine Familie nicht sieht, sich wirklich engagiert und es dann nur darauf ankommt, wie man aussieht», sagte Coughlan. «Das ist so verdammt langweilig.»

Für «Bridgerton» viel abgenommen

Manche Kommentare von «Bridgerton»-Fans irritierten Coughlan: «Das wirklich Seltsame war, dass ich während der Dreharbeiten zu dieser Serie viel Sport getrieben habe, weil ich wusste, dass ich das musste, und dadurch eine Menge Gewicht verloren habe», erzählte sie. Sie habe zu der Zeit eine durchschnittliche Kleidergrösse getragen. «Und dann haben die Leute darüber gesprochen, dass ich plus size sei, und ich dachte mir: Wie beschissen ist das denn, dass ich die dickste Frau bin, die ihr auf dem Bildschirm sehen wollt?»

Die irische Schauspielerin wurde durch die Sitcom «Derry Girls» bekannt. Im Netflix-Hit «Bridgerton» spielt sie seit 2020 die Rolle der Penelope Featherington. Seit Februar ist der zweite Teil der vierten Staffel zu sehen.