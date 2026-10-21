Nidwalden kann Sanierung der Ortsdurchfahrt Buochs fertigstellen

Keystone-SDA

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Der Kanton Nidwalden kann die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Buochs weiterführen. Der Landrat hat am Mittwoch einem dafür nötigen Zusatzkredit von rund 1,6 Millionen Franken zugestimmt.

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(Keystone-SDA) Die Entscheidung fiel einstimmig. Somit kann die Strasse erneuert, die Verkehrssicherheit verbessert und die Aufenthaltsqualität im Buochser Ortskern gesteigert werden.

In verschiedenen Bereichen des Projekts, für das der Landrat 2023 einen Kredit von 7,6 Millionen Franken gesprochen hatte, fielen Mehrkosten an. Hauptgründe dafür sind unvorhergesehen Arbeiten an der Bausubstanz der Strasse sowie gestiegene Aufwände bei Planung, Bauleitung und Landerwerb, teilte die Regierung im September mit.

Da die Bauzeit noch weitere zwei Jahre dauern wird, beinhaltet der Zusatzkredit zudem eine neue Position für «Unvorhergesehenes». Eine solche Reserve war im ursprünglichen Projekt nicht eingeplant gewesen.

Der Baustart für die Sanierung war im Juli 2025, sollte jedoch ursprünglich im Frühjahr 2024 erfolgen. Die Verspätung ergab sich, da der Bau mit der Realisierung des Wärmeverbunds in Buochs abgestimmt werden sollte, und der Entscheid darüber sich verzögerte.

Nach einem Jahr Bauzeit fielen dem Kanton bislang 3,2 Millionen Franken an Kosten an. Der Kredit wurde also schon zu 42 Prozent ausgeschöpft. Damit sei es absehbar, dass der Kredit um mehr als fünf Prozent überschritten und ein Zusatzkredit nötig wird, wie es im regierungsrätlichen Bericht dazu hiess.