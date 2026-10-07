Osterwalder Technology in Lyss baut 18 von 64 Stellen ab

Keystone-SDA

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Die Osterwalder Technology AG hat den Abbau von 18 Stellen in Lyss beschlossen. Damit fällt der Personalabbau beim Pressenhersteller laut der Gewerkschaft Unia geringer aus als ursprünglich vorgesehen.

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(Keystone-SDA) Die Angestellten haben im Rahmen des Konsultationsverfahrens konkrete Vorschläge zur Kostensenkung sowie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Erschliessung neuer Märkte erarbeitet, wie die Unia Biel-Seeland/Solothurn am Mittwoch mitteilte. Die Gewerkschaft wurde zur Begleitung und Unterstützung des Verfahrens mandatiert.

Im August hatte die Firma eine Streichung von bis zu 35 der insgesamt 64 Arbeitsplätze in Aussicht gestellt. Damit wäre sie laut der Unia zu einem reinen Service-Unternehmen geworden. Vorgebracht wurden finanzielle Gründe und die schwächelnde Auftragslage.

Für die 18 Mitarbeitenden, die entlassen werden, wurde laut der Mitteilung ein Sozialplan ausgehandelt. Dieser sehe finanzielle Entschädigungen und Massnahmen zur Erleichterung der Stellensuche vor.

Osterwalder ging vor rund einem Jahr in belgische Hände über. Damals habe die Tessenderlo Group als neue Eigentümerin versprochen, das Unternehmen weiterzuentwickeln und dessen Zukunft zu sichern. Umso unverständlicher sei der Stellenabbau, kritisierte die Unia.