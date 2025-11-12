Parteien reagieren unterschiedlich auf das neue Luzerner Budget

Keystone-SDA

Die Kürzung des Aufwandwachstums um 28,2 Millionen Franken und der Verzicht auf 83 geplante neue Stellen im Voranschlag 2026 des Kantons Luzern sind bei den Parteien unterschiedlich angekommen. Mitte und FDP loben den Regierungsrat, die SP spricht von einem Affront.

(Keystone-SDA) Die bürgerlichen Fraktionen des Kantonsrats hatten im Oktober das Budget für das nächste Jahr an den Regierungsrat zurückgewiesen. Grund dafür war das hohe Wachstum des Aufwands.

Der Regierungsrat habe den Auftrag des Kantonsrats umgesetzt, erklärte die Mitte am Mittwoch in einer Mitteilung. Das Gesamtresultat entspreche den Erwartungen.

Dass das Budget nun neu einen Ertragsüberschuss vorsehe, sei «ein wichtiges Signal für eine künftig wieder massvollere Finanzpolitik», erklärte die Mitte. Nicht alle erwartete Mehreinnahmen dürften sogleich vollständig im Budgetjahr verplant werden.

Auch die FDP «anerkennt den Willen des Regierungsrats» den Auftrag des Kantonsrats umzusetzen. Mit dem Verzicht auf über einen Drittel der geplanten neuen Stellen sei ein klarer Entlastungseffekt erzielt worden, teilte sie mit.

Für den Freisinn hat der Regierungsrat damit aber erst einen «Schritt in die richtige Richtung» gemacht. Der Kanton sei weiterhin mit einem strukturellen Ausgabenwachstum konfrontiert. Dieses dürfe nicht dauerhaft über dem Wirtschaftswachstum liegen. Die FDP erwartet deswegen vom Regierungsrat eine stärkere Prüfung neuer Aufgaben und Ausgaben.

Ganz anders beurteilt die SP das neu aufgelegte Budget. Dieses sei «ein Affront gegenüber der Bevölkerung und eine Absage an eine vorausschauende und verantwortungsvolle Finanzpolitik».

Besonders kritisiert wird von der SP die Kürzungen bei der Digitalisierung. Luzern manövriere sich hier ins Abseits, vor allem auch im Schulunterricht. Weiter sieht die SP die Klimaziele in Gefahr. Die Bürgerlichen gefährdeten mit ihrer «kopflosen» Finanzpolitik den Service public, die Innovationskraft und die Zukunftsfähigkeit des Kantons», teilte die Partei mit.