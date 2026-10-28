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Patrick Fetzer wird neuer CEO der Ruag MRO Holding

Keystone-SDA

Die Ruag MRO Holding hat Patrick Fetzer zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt die Position per 1. Januar 2027 von Oliver Müller, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Fetzer bringe über 30 Jahre internationale Industrieerfahrung sowie langjährige Führungserfahrung im Energie- und Technologiesektor mit, schrieb die Ruag MRO Holding am Mittwoch.

Aktuell ist er als Global Transformation Executive bei Swisslog tätig. Patrick Fetzer erklärte, er freue sich auf die Aufgabe und wolle das Vertrauen stärken. Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli zeigte sich überzeugt, mit Fetzer eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen werde.

Im März 2026 hatte Oliver Müller die Funktion interimistisch übernommen, weil der vorherige CEO Ralf Müller wegen eines Skiunfalls zurückgetreten war.

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