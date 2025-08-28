The Swiss voice in the world since 1935
Perlen Papier baut etwas weniger Stellen ab

Keystone-SDA

Der Stellenabbau bei Perlen Papier fällt etwas geringer aus als ursprünglich angekündigt. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens werden nur 60 statt die bisher geplanten 65 Stellen gestrichen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stellenabbau war aufgrund der anhaltend herausfordernden Marktsituation notwendig, wie es Anfang August hiess. Für die betroffenen Mitarbeitenden wird es einen Sozialplan geben. Dessen Erstellung sei auch schon abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Der Abbau solle bis Jahresende umgesetzt werden.

Die Perlen Industrieholding AG entstand im Frühjahr 2024 aus der Aufspaltung der damaligen CPH Chemie + Papier Holding (seither CPH Group AG). Das Papiergeschäft (Perlen Papier AG) und die Immobilien in Perlen fielen der Perlen Industrieholding zu. Die Geschäftstätigkeit wurde per 25. Juni 2024 aufgenommen.

