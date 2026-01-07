Person verletzt sich bei Auffahrkollision in der Stadt Luzern

Am Mittwochmorgen hat sich in der Nähe des Bahnhofs eine Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt.

(Keystone-SDA) Laut Polizeiangaben kam es am Mittwoch gegen 9.35 Uhr bei der Ampel vor der Abzweigung in Richtung Bahnhof Luzern, Fahrtrichtung Seebrücke, nach dem Umschalten auf Grün zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.

Eine Person musste ihn ein Spital gebracht werden, wie es im Communiqué am Mittwoch hiess. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof Luzern.