The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Person verletzt sich bei Auffahrkollision in der Stadt Luzern

Keystone-SDA

Am Mittwochmorgen hat sich in der Nähe des Bahnhofs eine Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Polizeiangaben kam es am Mittwoch gegen 9.35 Uhr bei der Ampel vor der Abzweigung in Richtung Bahnhof Luzern, Fahrtrichtung Seebrücke, nach dem Umschalten auf Grün zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.

Eine Person musste ihn ein Spital gebracht werden, wie es im Communiqué am Mittwoch hiess. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof Luzern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft