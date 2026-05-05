Petition für Erhalt des Flugplatzes Kägiswil OW eingereicht

Keystone-SDA

Verschiedene Interessenvertreter haben am Dienstag eine Online-Petition für den Erhalt des Flugplatzes Kägiswil OW an die Bundeskanzlei übergeben. Der Bundesrat soll den Platz, an dem die Rega einen neuen Hauptsitz bauen will, als Ausbildungsstätte für Piloten erhalten.

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(Keystone-SDA) Die Forderungen des Aero-Clubs der Schweiz (AeCS), des Verbands Schweizer Flugplätze (VSF) und der Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) unterstützten gegen 11’000 Personen mit ihrer Unterschrift, wie die Organisationen am Dienstag mitteilten. 2000 stammen demnach aus Obwalden, 650 aus der Standortgemeinde selbst.

Wie es im Petitionstext heisst, bilden die drei Flugschulen in Kägiswil rund einen Fünftel des regionalen Pilotennachwuchses aus. Ausweichmöglichkeiten würden fehlen. Zudem würden bereits heute schweizweit zu wenig Piloten ausgebildet, um dem Bedarf der Luftfahrtindustrie gerecht zu werden.

Ferner sei der Flugplatz Kägiswil auch für Freizeitangebote sowie das zivile und militärische Fallschirmspringen von Bedeutung. Der Erhalt des Flugplatzes entspreche den geltenden Zielen der Bundespolitik für die Luftfahrtinfrastruktur.

Derzeit nutzt die FGOW den ehemaligen Militärflugplatz befristet im Baurecht vom Bundesamt für Rüstung (Armasuisse). Der Weiterbetrieb ist durch das Rega-Projekt in Frage gestellt. Bis Ende 2030 muss die Rettungsflugwacht den heutigen Sitz am Flughafen Zürich aufgeben. Im Dezember des vergangenen Jahres gab sie bekannt, das Baugesuch für den neuen Hauptsitz in Kägiswil beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eingereicht zu haben.

Weil das Verfahren zur Umnutzung in ein Helikopterflugfeld noch andauert, verlängerte Armasuisse im vergangenen Herbst das Baurecht, das Ende September 2025 ausgelaufen wäre, um ein Jahr.