Pilot verletzt sich bei Helikopterabsturz bei Linthal GL

Keystone-SDA

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Bei Linthal GL ist am Dienstag ein Helikopter im Gebiet des Gebirgslandeplatzes Clariden-Hüfifirn abgestürzt. Der Pilot verletzte sich dabei.

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(Keystone-SDA) Der 54-jährige Pilot führte gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus gegen 9.30 Uhr auf dem Gletscher Höhenlandungen mit einem Helikopter des Typs Robinson R44 durch. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte dieser ab und schlug auf dem Boden auf.

Eine Rega-Crew versorgte den Piloten vor Ort medizinisch und flog ihn in ein Spital. Der Helikopter wurde schwer beschädigt. Für Drittpersonen bestand keine Gefahr. Der Helikopter wurde in Zusammenarbeit mit den Untersuchungsbehörden durch ein lokales Helikopterunternehmen geborgen.