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Polizei fängt in Walzenhausen AR ausgebüxte Rinder ein

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hat in der Nacht auf Freitag eine ausgebüxte Rinderherde eingefangen. Die Tiere befanden sich auf einer Strasse am Dorfausgang von Walzenhausen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Rinder seien mit Polizeiabsperrband «an der Fortführung ihres nächtlichen Ausflugs» gehindert worden, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung. Anschliessend sei der Besitzer der Tiere informiert worden. Mit Traktor und Anhänger brachte der Bauer seine Rinder schliesslich zurück in den Stall.

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