Polizei nimmt in Rapperswil SG mutmassliche Autodiebe fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Samstag in Rapperswil-Jona zwei Franzosen festgenommen. Die Männer brachen zuvor in eine Autogarage ein. Die Polizei geht davon aus, dass sie versuchten, Fahrzeuge zu stehlen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Männer im Alter von 20 und 22 Jahren schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zur Garage, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Eine Anwohnerin alarmierte daraufhin die Notrufzentrale.

Beim Eintreffen der Polizei ergriff einer der Einbrecher zu Fuss die Flucht, der andere versteckte sich im Gebäude. Beide Personen konnten festgenommen werden. Dabei kam ein Diensthund zum Einsatz.