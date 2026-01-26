Polizei schliesst Delikt nach Brand in Zürcher Altstadt nicht aus

Historisches Gebäude am Lindenhof in Zürich brennt nieder Keystone-SDA

Ein historisches Gebäude am Lindenhof mitten in der Zürcher Altstadt ist nach dem Brand in der Nacht auf Montag einsturzgefährdet. Die Freimaurer-Loge im Untergeschoss des Gebäudes blieb vom Feuer unversehrt, es entstand aber Wasserschaden. Ein Delikt kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

(Keystone-SDA) Der Alarm ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich nach 1 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte kurz darauf vor Ort eintrafen, war der Dachstock bereits in Vollbrand, wie Jan Bauke, Pikettoffizier von Schutz und Rettung Zürich, am Montagmorgen vor Ort gegenüber einem Fotografen von Keystone-SDA sagte.

Beim Grossbrand bestand die Gefahr, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreifen könnte. Doch dies sei erfolgreich verhindert worden, sagte Bauke. Schliesslich sei der Brand unter Kontrolle gebracht und grösstenteils gelöscht worden.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten seien «arbeitsintensiv», sagte ein Schutz-und-Rettung-Sprecher, sie dauerten bis in den Nachmittag. Mit Hilfe einer Drohne mit Wärmebildkamera wurden Brandnester lokalisiert.

Schwierige Aufgabe für Brandermittler

Das Gebäude ist nach dem Brand einsturzgefährdet, weshalb die Einsatzkräfte das Gebäude rund eine Stunde nach Brandausbruch nicht mehr betraten. Gleiches galt für die Brandermittler. «Das wird relativ schwierig mit der Spurensicherung», sagte Bauke.

Bis die Brandermittler rein könnten, seien die Spuren höchstwahrscheinlich verbrannt. Zur möglichen Brandursache konnten die Behörden noch keine Angaben machen.

Zürcher Freimaurer äusserten gegenüber dem «Tages-Anzeiger» den Verdacht auf Brandstiftung und berichteten von einem möglichen Einbruch in das Gebäude. Dazu sagte ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage von Keystone-SDA: «Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, ein Delikt kann aber nicht ausgeschlossen werden». Die Polizei stellte eine Medienmitteilung für den Nachmittag in Aussicht.

Kunstwerke vermutlich alle verbrannt

Die Mauern des betroffenen Gebäudes wurden wegen der Einsturzgefahr mit Lasertechnologie überwacht. Jene mit grösserer Wärmeeinwirkung bewegten sich bereits am Montagmorgen mehrere Zentimeter nach innen, sagte Bauke. Die Gefahr bestehe, dass das Dach kollabiere und die Mauern einstürzten. «Dann wäre vermutlich auch die Freimaurer-Loge betroffen», so Bauke. Diese war vom Feuer verschont geblieben, es entstand laut Bauke durch die Löscharbeiten jedoch Wasserschaden.

Laut dem Pikettoffizier hingen im Erdgeschoss des Gebäudes Kunstwerke, die «vermutlich alle verbrannt sind». Inwendig sei alles schwarz. Zur entstanden Schadenshöhe gab es noch keine konkreten Angaben, Schutz und Rettung schrieb aber von einem «beträchtlichen Schadensausmass».

Keine Verletzten

In der «Akutphase» standen rund 60 Feuerwehrleute, 10 Personen des Rettungsdienstes und rund 20 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Aufgeboten wurde auch der Zivilschutz, der die Verpflegung für die Einsatzkräfte übernahm.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gebäude konnten sich mehrheitlich selbst in Sicherheit bringen. Insgesamt verliessen 20 bis 30 Personen die Gebäude, sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung. Diese konnten im Verlaufe des Morgens wieder zurück in ihre Wohnungen.

Keine Frauen zugelassen

Beim betroffenen Gebäude handelt es sich um das «Modestia cum Libertate». Es dient als Freimaurerzentrum und befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs. Die «Modestia cum Libertate» ist die älteste und mit mehr als 120 Mitgliedern die grösste Zürcher Loge. Vor fünf Jahren feierte sie das 250-jährige Bestehen. Frauen sind nicht zugelassen.

Aktuell umfassen alle Zürcher Logen zusammen rund 500 Mitglieder. Der Begriff Loge bezeichnet sowohl das Gebäude, in dem sich die Freimaurer treffen, als auch die Gemeinschaften, die rechtlich als Verein gelten.

Verschwiegene Freimaurer

Die Freimaurerei ist eine brüderliche Gemeinschaft. Diese versammelt sich regelmässig und führt auch Zeremonien durch. Über die Vorgänge innerhalb der Versammlungen besteht Verschwiegenheitspflicht. Auch wer der Loge angehört, ist geheim.

Die erste Loge in der Schweiz hatte der schottische Freimaurer Georges Hamilton 1736 in Genf gegründet. Allerdings wurde sie bald darauf von der Genfer Regierung verboten. In den kommenden Jahren entwickelten sich aber in der ganzen Schweiz zahlreiche Ableger. 1844 wurde die Schweizerische Grossloge Alpina gegründet.

Immer wieder erregten die Bruderschaften in der Schweiz wie anderswo Argwohn, ihre Mitglieder wurden verfolgt. Die Schweiz ist das einzige Land, in dem je an der Urne über die Zulassung der Bruderschaft entschieden wurde: 1937 lehnten die Schweizer eine Initiative ab, welche ein Verbot forderte. Ursprünglich Männern vorbehalten, gibt es heute auch gemischte und reine Frauenlogen.