Polizei schnappt Bankeinbrecher in Winterthur

Keystone-SDA

In einer Bankfiliale an der Winterthurer Stadthausstrasse hat die Polizei am Donnerstagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Der Alarm ging kurz nach 6 Uhr ein.

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(Keystone-SDA) Als die Einsatzkräfte der Stadt- und Kantonspolizei vor Ort eintrafen, entdeckten sie eine beschädigte Glasschiebetüre am Seiteneingang. Sie umstellten das Gebäude umgehend und trafen im Schalterraum auf einen 29-jährigen Sudanesen. Dieser liess sich ohne Gegenwehr abführen, noch bevor er irgendwelche Beute einstecken konnte.

Da die Beamten zunächst nicht ausschliessen konnten, dass sich noch Komplizen in der Bank versteckten, wurde das gesamte Gebäude mit Diensthunden akribisch durchsucht. Es wurden jedoch keine weiteren Personen gefunden. Der mutmassliche Täter wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben.